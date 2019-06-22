Son dakika haberi: 23 Haziran İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları için Yıldırım mı İmamoğlu mu önde?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine çok kısa bir süre kala, seçim anketleri hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ORC Araştırma Şirketi verilerini kamuoyuna duyururken, iki araştırma şirketinden daha anket sonuçları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Böylelikle, İstanbul seçim anketi sonuçları hakkında araştırma yapan vatandaşların konuya yönelik araştırmaları da artış gösterdi. Peki, İstanbul seçim sonuçları kapsamında AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım mı yoksa CHP ve İYİ Parti Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İKİ ŞİRKETTEN DAHA 23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ!

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, son dakika İstanbul anket sonuçları bilgilerine ulaşabilir, şirketlerin son yayınladığı veriler eşliğinde hangi adayın önde olduğunu öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;