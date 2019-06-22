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Son dakika haberi: İstanbul için Yıldırım mı İmamoğlu mu? 23 Haziran 2019 seçim anketi sonuçları

23 Haziran 2019 İstanbul seçimlere kısa süre kala anketlerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde vatandaşlar son araştırmasıyla son durumu ilgiyle takip ediyor. öncesinde AK Parti ile MHP’nin Cumhur İttifakı adayı mı yoksa CHP ile İYİ Parti’nin Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu seçim anketlerinde önde? Özel olarak hazırladığımız seçim sonuçları anketi hakkındaki son dakika haberleri burada...

Giriş Tarihi: 22.6.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 07:19
Son dakika seçim anketi haberi: İstanbul seçim sonuçları için Yıldırım mı İmamoğlu mu? 23 Haziran 2019 seçim anketi sonuçları

Bilindiği gibi 31 Mart yerel seçimleri sonrasında YSK'nın kararı doğrultusunda İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yenileniyor. Bununla birlikte ORC araştırma şirketinin yaptığı son seçim sonuçları anketine göre önde olan aday Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım. Daha önce Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M başkanlığı yapmış Yıldırım mı, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mu 23 Haziran akşamı kazanacak? İşte seçim sonuçları anketinden son dakika bilgileri...

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Son dakika seçim anketi haberi: İstanbul seçim sonuçları için Yıldırım mı İmamoğlu mu? 23 Haziran 2019 seçim anketi sonuçları
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