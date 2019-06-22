YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 23 Haziran 2019 YSK sandık sorgulama sayfası! Nerede oy kullanacağım?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında, oy kullanma hakkına sahip olan milyonlarca vatandaş 23 Haziran 2019 Pazar günü sandık başlarına gidecek. Henüz hangi sandıkta oy kullanacağı bilgisine sahip olmayan vatandaşlar, '23 Haziran'da Nerede oy kullanacağım?' sorusunun yanıtını arama motorları aracılığıyla öğrenmeye çalışıyor. Seçmen kaydı sorgulama işlemlerini merak eden vatandaşlar, YSK sandık sorgulama sayfası aracılığıyla hangi sandıkta vatandaşlık görevinin gerçekleştireceği bilgisini hızlı bir şekilde edinebilir. Sizler için derlediğimiz haberimizde, YSK seçmen sorgulama sayfası aracılığıyla okul ve kütük bilgileri hakkında detayları derledik

23 HAZİRAN YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA!

Hangi okul ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmeniz için izlemeniz gereken yol şu şekilde;