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YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 23 Haziran 2019 YSK sandık sorgulama sayfası! ?

23 Haziran İstanbul seçimlerine saatler kala, 2019 sayfası aracılığıyla hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da oy kullanma hakkına sahip seçmenler için sorgulama sayfası açarak yurttaşların yanıtını aradığı '?' sorusuna yanıt verdi. Henüz hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenemeyen bireyler, seçmen ve sandık sorgulama bilgilerini edinmeye çalışıyor. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, İstanbul seçimleri kapsamında '23 Haziran 2019 Nerede oy kullanacağım?' sorusunun cevabı ve izlemeniz gereken adımların listesi!

Giriş Tarihi: 22.6.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 12:21
YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 23 Haziran 2019 YSK sandık sorgulama sayfası! Nerede oy kullanacağım?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında, oy kullanma hakkına sahip olan milyonlarca vatandaş 23 Haziran 2019 Pazar günü sandık başlarına gidecek. Henüz hangi sandıkta oy kullanacağı bilgisine sahip olmayan vatandaşlar, '23 Haziran'da ?' sorusunun yanıtını arama motorları aracılığıyla öğrenmeye çalışıyor. Seçmen kaydı sorgulama işlemlerini merak eden vatandaşlar, YSK sandık sorgulama sayfası aracılığıyla hangi sandıkta vatandaşlık görevinin gerçekleştireceği bilgisini hızlı bir şekilde edinebilir. Sizler için derlediğimiz haberimizde, sayfası aracılığıyla okul ve kütük bilgileri hakkında detayları derledik

23 HAZİRAN YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA!

Hangi okul ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmeniz için izlemeniz gereken yol şu şekilde;

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YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? 23 Haziran 2019 YSK sandık sorgulama sayfası! Nerede oy kullanacağım?
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