23 Haziran seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak!

İstanbullular bugün sandık başına gidiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilmişti. Bugünkü seçimin sonuçları yalnızca İstanbul'da değil Türkiye'nin tamamında da merakla takip ediliyor. 23 Haziran seçim sonuçlarını seçim yasakları kalktıktan sonra sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

LİDERLER NEREDE OY KULLANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu ailesiyle birlikte Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Başkan Erdoğan; "İstanbul seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Temenni ediyor ve inanıyorum ki İstanbul seçmeni İstanbul'un geleceği için en doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM OYUNU TUZLA'DA KULLANDI

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak adayı Binali Yıldırım, ailesiyle birlikte oyunu Tuzla'daki Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullandı. Binali Yıldırım oyunu verirken şu ifadeleri kullandı;

"Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek, İstanbullular karar verecek. İstanbul halkının verdiği kararın başımızın üstünde yeri vardır. En doğru kararı vereceklerine yürekten inanıyorum."

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da oyunu Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda kullandı.

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