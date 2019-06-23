Başkan Erdoğan oyunu kullanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oyunu İstanbul'da kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Saat 12.20 sularında Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Başkan Erdoğan ile birlikte ailesi de oy kullanmaya geldi.

Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak ailesiyle birlikte oyunu kullandı

SEVGİ GÖSTERİSİ

Başkan Erdoğan'a vatandaşların yoğun sevgi gösterisi olurken Erdoğan da vatandaşları selamladı.

"İSTANBULLU EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

"İstanbul seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Temenni ediyor ve inanıyorum ki İstanbul seçmeni İstanbul'un geleceği için en doğru kararı verecektir" diyen Erdoğan seçime katılımla ilgili "Tabi hepimiz çok gayret ettik. İstanbul dışında olan vatandaşlarımızı oy kullanmaya gelmeleri için teşvik etmek bakımından. Öyle inanıyorum ki güzel bir katılımla seçimler tamamlanacaktır. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir