FETÖ’cü hainlere verilen ceza, gazi ve şehit yakınlarının içini rahatlattı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında darbenin planlayıcılarının da bulunduğu Çatı Davası'nda açıklanan karar şehit yakını ve gaziler tarafından mutlulukla karşılandı. Sanıklara verilen 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile acılarının 3 yılda ilk kez dindiğini belirten aileler, "Başkan Erdoğan'ın sözü vardı, 'kanları yerde kalmayacak, en ağır şekilde cezalandırılacaklar' demişti. Sözünde durdu, bizim yüreklerimiz ilk defa soğudu, acılarımız dindi, devletimize minnettarız" diye konuştu.

Kararla ilgili SABAH'a konuşan aileler şunları söyledi:







Gazi Abdülaziz Güven (Öğretmen): 6 aylık bebeğimi ve eşimi bırakıp sokağa çıktım. Darbecilere karşı siper olduk, yaralandım, kurşun sol kaval kemiğimi parçaladı. Bugün doktorlar ayağımın düzelme ihtimalinin kalmadığını söylüyor ama bir ayağım sağlam. Vatana bir ayak feda olsun. Karar, o gece göz göze geldiğimiz katillere karşı bizlerin ve şehit yakınlarımızın, sakat kalanların acılarını bir nebze de olsa dindirdi. Biz aslında vatana ihanetin idamla cezalandırılmasını istiyoruz ama olmuyor. Hainlerin bizim vergilerimizle içeride rahatça yatacak olmaları benim içime sinmiyor. Devletimiz bu tür suçluları kömür madenlerinde çalıştırmalı.



EVİMİZDE BAYRAM VAR







Gazi Türkan Güder (eşi şehit, kendisi ve oğlu gazi): Ben ev hanımıyım, ne askerim, ne polis ama bu vatan için can verecek yiğit Anadolu kadınıyım. O gece ailecek çıktık sokağa. Eşimi kaybettim, oğlum ve ben ağır yaralanıp gazi olduk. Tam 3 yıldır Sincan'daki mahkemede adalet nöbeti tutuyorum. Hem eşim hem de 81 ildeki şehit yakını ve gazilerimiz adına. Evimde süren yas bugün dağıldı, bayram var evde. Başkanımız sözünde durdu, hainler ağır cezalar aldı. Giden canlarımızın ruhu şimdi şad oldu.







İbrahim Çağ: (Üç yıl sonra ilk kez yürüyüp, konuşabilen gazi İhsan Çağ'ın babası) Oğlumda kırılmadık kemik, yaralanmadık uzuv kalmamıştı. Yürüyemiyor, konuşamıyor hatta gözleri dışında hiçbir yerini oynatamıyordu. Üç yıl bebek gibi baktım ona. Birkaç ay önce ilk kez yürüdü, konuştu. Benim gibi daha nice acılar çeken, kayıplar veren ana babalar için bu ceza mutluluk verici. Bu cezalar vatana ihanet zihniyetindeki herkese derstir. Bize bu mutluluğu yaşatan devletimize minnettarız, yüreğimiz soğudu.

BUGÜN NELER OLDU