İstanbul seçim sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları burada olacak

İstanbul bir kez daha sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yenilenmesine karar verdiği seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı. Milyonlarca kişinin heyecan ile beklediği an geldi, çattı. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarışacağı seçim sonucu merakla bekleniyor. 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları anbean en doğru bilgiler ile sabah.com.tr adresinden sizlere aktarılacak. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından İstanbul seçim sonuçları burada olacak.

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23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran 2019'da milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilecek. Partilerin oy oranlarını ve seçim sonuçlarındaki son durumu bu başlık altından takip edebileceksiniz.