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Oy verme saat kaçta başlayacak ve bitecek? verme saat kaça kadar? İşte

İstanbullu seçmenler tarafından merak ediliyor. seçimleri için heyecan dorukta.10 milyon 560 bin 963 İstanbullu Pazar günü yani yarın sandık başına gidecek. Seçmenler, tarafından belirlenen seçim noktalarına giderek kimlik belgeleriyle birlikte oy kullanabilecek. Oy verme işleminin saat kaçta başlayacağı yönünde çeşitli söylendiler dile getiriliyor. Doğrusunu sizler için araştırdık... Oy verme saat kaçta başlayacak ve bitecek? Akşam saat kaçta kadar kullanılabilecek? İşte 23 Haziran verme saatleri…

Giriş Tarihi: 23.6.2019 12:55 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 12:56
Oy verme saat kaçta başlayacak ve bitecek? 23 Haziran 2019 Oy verme saat kaça kadar? İşte oy kullanma saatleri

23 Haziran seçimlerine saatler kaldı. İstanbullu seçmen yarın Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Pazar günü seçiminin gerçekleştirileceği saatlerin başlangıç ve bitiş saatleri araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi vatandaşlar 23 Haziran oy kullanma saat kaçta başlayacak ve bitecek? Sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için heyecan dorukta! YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararı almasının ardından İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta yarın yeniden oy verecek. Peki oy verme saatleri ne zaman? İşte merak edilenler…

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? 23 HAZİRAN 2019 İBB SEÇİMLERİ!

23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için son viraja girildi. Seçmenler büyük bir merakla ''Oy kullanma saat kaçta başlayacak ve akşam saat kaçta bitecek?'' sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor.

İşte merak edilen oy verme saatleri haberimizin devamında yer alıyor;

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Oy verme saat kaçta başlayacak ve bitecek? 23 Haziran 2019 Oy verme saat kaça kadar? İşte oy kullanma saatleri
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