Pendik seçim sonuçları! 23 Haziran 2019 Pendik’te Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbul'da seçim heyecanı bugün sabah saatlerinde vatandaşların sandığa gitmesi ile başladı. Saat 17.00'da kapanan sandıkların ardından sayım işlemleri bireyler tarafından merak ediliyor. İstanbul'u yönetecek kişinin seçileceğin bu seçimde Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Biz de Sabah.com.tr olarak Pendik seçim sonuçlarını sizler için hazırladık. 23 Haziran Pendik seçim sonuçları YSK yasağının kalkması ile birlikte haberimizde olacak.

PENDİK SEÇİM SONUÇLARINDA BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

Pendik Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde sorusunun cevabını diğer sayfadan bulabilirsiniz…