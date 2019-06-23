Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şile seçim sonuçları açıklanacak! 23 Haziran İstanbul Şile’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Şile sonuçları açıklanacak! Şile’de mu önde?

Şile sonuçları açıklanıyor! seçim sonuçları tüm Türkiye’nin odak noktası oldu. Vatandaşların ve siyasi partilerin heyecanla beklediği 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları için geri sayım sona erdi. İstanbul’da ve Şile’de oy kullanan ve burada ikamet eden vatandaşlar ve ’nun oy oranlarını ve kimin önde olduğunu merak ediyor. 2019 Şile ilçe seçim sonuçları da Şile’de yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Şile seçim sonuçları, tarafından 23 Haziran seçim yasaklarının kaldırılması ile sonuçlar sabah.com.tr’de olacak!

Giriş Tarihi: 23.6.2019 18:38
Şile seçim sonuçları açıklanacak! 23 Haziran İstanbul Şile’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

Şile'de ikamet eden vatandaşlar Şile İstanbul seçim sonuçlarına odaklandı. 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından YSK İstanbul seçimini iptal etmiş ve belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanmasına karar vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin adayı İlhan Ocaklı %54 civarında bir oy oranı ile Şile Belediye Başkanı olmuştu. Bugün de İstanbul Şile yaşayan bireyler merakla 23 Haziran Şile seçim sonuçları araştırması yapıyor. Şile'de İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte 23 Haziran seçim sonuçları sayfası!

ARKADAŞINA GÖNDER
Şile seçim sonuçları açıklanacak! 23 Haziran İstanbul Şile’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN