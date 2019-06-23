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- 23 Haziran İstanbul açıklanıyor! 2019 YSK seçim sonuçları mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbul genelinden sonra oy verme işleminin sona ermesinden sonra 23 Haziran İstanbul konusundaki araştırmalar da arttı. Herkes seçim yasakları ne zaman sona erecek? sorusunun cevabını araştırıyor. Her zaman olduğu gibi bu seçimde de seçim sonuçları hakkındaki en detaylı güncel bilgileri hızlı bir şekilde sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. 17:00 itibariyle İstanbul'da oy verme işlemi tamamlandı. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı adayı mı CHP ile İYİ Parti'nin Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu mu seçim yarışını önde götürüyor? hakkındaki ilk bilgiler birazdan burada olacak...

Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 17:41
SON DAKİKA - 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları açıklanıyor! 2019 YSK seçim sonuçları Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbul ne zaman belli olacak? Tüm Türkiye nefesini tuttu bu sorunun cevabını araştırıyor. Yalnızca İstanbul'da değil ülkemizin her köşesinde büyük bir merakla araştırılıyor. Bilindiği gibi 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sonrası iptal edilmişti. Seçim yarışı Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor. Seçim yasaklarının ortadan kalkmasından sonra 83 milyon vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenecek.

BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?

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SON DAKİKA - 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları açıklanıyor! 2019 YSK seçim sonuçları Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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