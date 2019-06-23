SON DAKİKA - 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları açıklanıyor! 2019 YSK seçim sonuçları Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olacak? Tüm Türkiye nefesini tuttu bu sorunun cevabını araştırıyor. Yalnızca İstanbul'da değil ülkemizin her köşesinde 23 Haziran seçim sonuçları büyük bir merakla araştırılıyor. Bilindiği gibi 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı sonrası iptal edilmişti. Seçim yarışı Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor. Seçim yasaklarının ortadan kalkmasından sonra 83 milyon vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenecek.

BİNALİ YILDIRIM MI EKREM İMAMOĞLU MU ÖNDE?