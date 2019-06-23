SON DAKİKA... İstanbullu seçimini yaptı! İşte 23 Haziran seçim sonuçlarında son durum!

Son dakika haberi: İstanbul seçim sonuçları 23 Haziran'da sandık başına giden seçmenler tarafından araştırılıyor. 23 Haziran 2019 günü İstanbul'da seçim heyecanı yaşanıyor. İstanbul'da milyonlarca seçmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy verdi. İstanbul'da oy verme işlemi saat 08:00'de başlayıp 17:00 itibariyle sona erdi. İşte son dakika seçim sonuçlarına dair merak edilenler...



İSTANBULLU SEÇİMİNİ YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

İBB Başkanlığı seçimi için,10 milyon 570 bin 222 seçmenin bulunduğu İstanbul'da kurulan 31 bin 186 sandığın 30 bin 989'u açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 99,37'si açılan sandıklarda kullanılan 8 milyon 868 bin 664 oydan 8 milyon 696 bin 552'si geçerli sayıldı. Buna göre, seçime yüzde 84,42'i katılım gerçekleşti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0,88'ini yani seçmenlerin 76 bin 569'unun oyunu aldı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE, EKREM İMAMOĞLU İBB BAŞKANI SEÇİLDİ.

Seçim yasağının kalkmasının ardından ilk açıklamayı Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Binali Yıldırım: "Rakibimi tebrik ediyorum"











BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLİ İRADE TECELLİ ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul için hayırlara vesile olmasını dileyerek, gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan İmamoğlu'nu kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bundan önce olduğu gibi ilerleyen süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkenin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerine yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan: "Milli irade tecelli etti"



Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.







YSK BAŞKAN SADİ GÜVEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU



Yüksek Seçim Kurumu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güven'in açıklamalarından satır başları:

Bugün yapılan seçim sükunet içerisinde geçmiştir. Sandık kurullarınca sayım döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe seçim kurullarında tanzim e dilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme girmektedirler. Sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eşzamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. YSK ekseriyeti siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları altalta toplayarak seçim sonuçlarını ilan etmektedir. Bu sonuçları en kısa zamanda yapacağız. Yayın yasağı kalkmadan program yapan televizyonlarla ilgili ihbarda bulunmasına karar verilmiştir.

"Seçim, sükunet içinde gerçekleşti"

Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak.









BİNALİ YILDIRIM: İSTANBULLULARA HAYIRLI OLSUN

"Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçim kampanyası boyunca bizimle beraber yoğun bir çalışma içine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına, bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır."

Bu sonuçların İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini dileyen Yıldırım, "Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







MHP LİDERİ BAHÇELİ: MİLLETİN İRADESİ TECELLİ ETTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli "Sandık demokrasinin namusudur ve herkes saygı duymalı. İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıktı" dedi.

Bahçeli: "Türkiye, esas gündemine dönmeli"

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Ülkemizi uzun bir süre meşgul eden 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi tamamlanmış, resmi olmayan geçici sonuçlar belli olmuştur. İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır.

İstanbul temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir.

YSK'DAN HATALI MÜHÜR KARARI



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.



Kurul, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine saat 14.00'te toplandı.



Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti ve CHP'nin taleplerini kabul ederek, söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.



111 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI



Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.



Oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 43, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 22, beraber oy kullanmaktan 9, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 4, tehdit ve hakaretten 4, telefonla kabine girmekten 14, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 7 kişi olmak üzere 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.