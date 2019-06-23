Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Tunceli'de 2 terörist kıstırıldı

Son dakika: 'de 2 terörist kıstırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu sabah, şu anda 'de devam eden bir çatışma var. 2 teröristin kıstırıldığı haberleri arkadaşlarımız tarafından sabahın erken saatlerinde iletildi. İnşallah onlar da operasyonlarını tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan da Türkiye işini yürütüyor. Hayırlı olur inşallah."

Giriş Tarihi: 23.6.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 10:07
Son dakika: Tunceli'de 2 terörist kıstırıldı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte gelen İçişleri Bakanı Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Soylu, "İstanbul ve İstanbullular için hayırlı olsun. Allah'a şükür olaysız, kazasız bir şekilde bu sabah itibariyle milletimiz huzur, güven içerisinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. İnşallah bugün de yine İstanbul'da hemşerilerimiz sorunsuz, güvenli bir şekilde oylarını kullanırlar. 51 bin 909 güvenlik personelimiz bugün seçimin huzur içerisinde geçmesi için çalışmalarını, gerekli tedbirlerini yürütüyorlar. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah" dedi

2 TERÖRİST KISTIRILDI

Bakan Soylu Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, "Bu sabah Tunceli'de bir çatışma var ve 2 teröristin kıstırıldığı haberlerini arkadaşlarımız iletti. İnşallah onlar da kazasız, belasız operasyonlarını tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan da Türkiye işini yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu çıkışta bir süre vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tunceli'de 2 terörist kıstırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN