Son dakika: Tunceli'de 2 terörist kıstırıldı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte gelen İçişleri Bakanı Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Soylu, "İstanbul ve İstanbullular için hayırlı olsun. Allah'a şükür olaysız, kazasız bir şekilde bu sabah itibariyle milletimiz huzur, güven içerisinde 31 bin 342 sandıkta oy kullanmaya başladı. İnşallah bugün de yine İstanbul'da hemşerilerimiz sorunsuz, güvenli bir şekilde oylarını kullanırlar. 51 bin 909 güvenlik personelimiz bugün seçimin huzur içerisinde geçmesi için çalışmalarını, gerekli tedbirlerini yürütüyorlar. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah" dedi

2 TERÖRİST KISTIRILDI

Bakan Soylu Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin kıstırıldığını söyledi. Soylu, "Bu sabah Tunceli'de bir çatışma var ve 2 teröristin kıstırıldığı haberlerini arkadaşlarımız iletti. İnşallah onlar da kazasız, belasız operasyonlarını tamamlarlar. Bir taraftan seçim yapılıyor, bir taraftan da Türkiye işini yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu çıkışta bir süre vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Soylu daha sonra eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.