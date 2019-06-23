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Sultangazi sonuçları burada! Sultangazi’de mu önde?

sonuçları tüm ’nin odak noktası oldu. Vatandaşların ve siyasi partilerin heyecanla beklediği 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları için geri sayım sona erdi. İstanbul’da ve Sultangazi’de oy kullanan ve burada ikamet eden vatandaşlar ve ’nun oy oranlarını ve kimin önde olduğunu merak ediyor. 2019 Sultangazi ilçe seçim sonuçları da Sultangazi’de yaşayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 23 Haziran İstanbul Sultangazi seçim sonuçları, tarafından 23 Haziran seçim yasaklarının sonuçlarının kaldırılması ile sabah.com.tr’de olacak!

Giriş Tarihi: 23.6.2019 17:11
Sultangazi seçim sonuçları burada! 23 Haziran İstanbul Sultangazi’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından YSK İstanbul seçimini iptal etmiş ve belediye başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanmasına karar vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti'nin adayı Abdurrahman Dursun %58 civarında bir oy oranı ile Sultangazi Belediye Başkanı olmuştu. Bugün de İstanbul Sultangazi yaşayan bireyler merakla 23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları araştırması yapıyor. Sultangazi'de İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

İşte 23 Haziran seçim sonuçları sayfası!

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Sultangazi seçim sonuçları burada! 23 Haziran İstanbul Sultangazi’de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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