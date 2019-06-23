Terme sular altında

BUGÜN NELER OLDU

Samsun'unTerme ilçesinde gece etkili olan sağanak nedeniyle Sakarlı ve Miliç mahalleleri arasından geçen Miliç Deresi taştı. Ağaçların devrildiği, yolların çöktüğü taşkın nedeniyle enerji nakil hatları da zarar gördü. Taşkın nedeniyle ev ve iş yerleri ile araçları sular altında kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla temizlik çalışmalarına başladı. Sakarlı ve Evci mahallelereni birbirine bağlayan köprü yıkıldı. Tarım arazilerinin de sular altında kaldığı taşkında ahırlarda mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fındık bahçeleri sular altında kalırken, karpuz, soya, patlıcan ve fasulye tarlalarının yüzde 80'i zarar gördü. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor