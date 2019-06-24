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'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 06:57
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ifade bulunan bir öğretmen ve ihraç edilmiş polis memuru İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bigadiç'de yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında görevli 2 üsteğmen gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
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