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sonuçları! seçimleri Beşiktaş'ta mu önde?

() tarafından iptal edilen Başkanlık seçimleri, (bugün) gerçekleşiyor. Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı 'nun için yarıştığı seçimlerde sonuçları önemli rol oynuyor. Başkanlık seçimi sonuçlarına büyük oranda etki eden Beşiktaş seçim sonuçları ilçe sakinleri tarafından da heyecan ve merakla bekleniyor. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından 23 haziran Beşiktaş seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.6.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 09:54
Beşiktaş seçim sonuçları! 23 Haziran İBB seçimleri Beşiktaş'ta Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?

YSK tarafından iptal edilerek 23 haziran 2019'a (bugün) iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık (İBB) seçimlerinde heyecan dorukta. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için yarıştığı seçimlerde İstanbul'un önemli ilçelerinden Beşiktaş seçim sonuçları en fazla merak edilenler arasında bulunuyor. Beşiktaş seçim sonuçlarının başkanlık seçiminde adaylar bazında belirleyici rol oynadığı bilinirken, ilçede hangi adayın daha fazla oy alacağı merak konusu. Beşiktaş seçim sonuçlarını seçim yasaklarının kalkmasınınn ardından burada bulabilirsiniz...

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Beşiktaş seçim sonuçları! 23 Haziran İBB seçimleri Beşiktaş'ta Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu önde?
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