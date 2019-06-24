Binali Yıldırım: Türkiye’de demokrasinin kusursuz işlediği görüldü

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylarını Tuzla'daki Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu'nda kullandı. Yıldırım, okuldan çıkışta "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var. Bugün konuşma sırası seçmenindir, İstanbullu hemşehrilerimizindir. Rabb'im İstanbul'umuz için, ülkemiz için bu seçimleri hayırlı uğurlu kılsın" dedi.Seçim kampanyası sırasında kırgınlıklar olabileceğini dile getiren Yıldırım, "Rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır, diye düşünüyorum. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun." diye konuştu. Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile okula geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Evet torun çok bizde. 6 torun var. Bugün Ahsen ve Erhan geldi. Tabii öbürlerinin haberi yok. Onları atlattık, çizgi filme daldılar" dedi.Yıldırım, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından kameralar karşısına geçerek seçimi değerlendirdi. Yıldırım "Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca bizimle beraber yoğun bir çalışma içine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına, bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum" dedi. Seçimin anlamının aynı zamanda demokrasi olduğunu söyleyen Yıldırım "Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Bu sonuçların İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini diliyorum. İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.