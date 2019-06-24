Demokrasi bayramı

BUGÜN NELER OLDU

Yyenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için dün saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı. Seçimde görev alan sandık başkanları, memur ve parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde okullara giderek sandık yemini metnini okudu. Saat 17.00'de biten oy verme sürecinde renkli görüntüler yaşandı. İşte sandık başı notları;Sultangazi Piri Reis Ortaokulu'nda yürüteçle oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen, görevlilerin yardımıyla kabine götürülerek vatandaşlık görevini yerine getirdi.Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu'na bavulla gelen Zeynep Sulopaşa, "Vatandaşlık görevimi yapacağım ve buradan tatile gideceğim" dedi.Kalçasından ameliyat olan, vücuduna platin konulan ve tedavisine evinde devam edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca da oyunu kullanmak için ambulansla Samandra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne getirildi.Esenyurt'ta 44 yaşındaki Nazım Cihan, oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafetleri arasında papağanı Paşa ile birlikte geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy zarfını sandığa 'Paşa' attı.Tatillerini İstanbul seçimlerine göre planlayan vatandaşlardan bazıları oylarını kullanmalarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Tokat'a gitmek üzere havalimanına gelen Samet ve Fatma Kara çifti "Oy kullandık. Şimdi memleketimize tatile dönüyoruz." dedi. Ayvalık'taki tatilinden oy kullanmak için İstanbul'a gelen Şerife Anamoda (93), sandık görevlilerinin yardımıyla kabine götürüldü.Zeytinburnu'nda Tunahan Özgür ile Fatma Şeymanur Özgür çifti, Ziya Gökalp İlkokulu'na damatlık ve gelinlikle gitti./ SABAH