Sadi Güven: Seçim, sükunet içinde gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçimin sükunet içinde gerçekleştiğine işaret ederek şunları söyledi: "Bu seçim sonuçları da vatandaşlarımıza açılacaktır. YSK, sandık kurulları ile sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle seçim sonuçlarını açıklamaktadır. Yayın yasağı kalkmadan sonuçları açıklayan TV kanallarıyla ilgili ihbarda bulunulacaktır. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak. Sandık sonuçları bizim sonuçlara düştüğü anda, aynı anda veri alma hakkı bulunan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Biz hangi veriye sahipsek siyasi partiler de o veriye sahip olacaktır. Resmi rakamları sizlerle paylaşamıyorum. İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine dün saat 14.00'te toplandı. Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti ve CHP'nin taleplerini kabul ederek, söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.Sancaktepe'de bir vatandaş, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oy kullanmak üzere gittiği okulda hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Özgür Zengin, öğleden sonra oy kullanmak üzere gittiği Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde rahatsızlanarak, bayıldı. Zengin, okulda seçim güvenliği kapsamında görev yapan polis ekiplerince Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Zengin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AAOy verme sürecini izlemek üzere İstanbul'da bulunan yabancı gözlemciler, seçim sürecinin genel itibarıyla sorunsuz bir biçimde geçtiğini söyledi. Sandık başında gözlemci olarak hazır bulunan Alman Yeşiller partili milletvekili Margit Stumpp, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulundu. Stumpp, "Bize seçim listeleri ve süreçle ilgili her şeyin yolunda olduğu bildirildi. Herhangi bir usulsuzlük kulağımıza gelmedi" diye konuştu. Avrupa Konseyi'nin 14 kişiden oluşan gözlemci misyonunun lideri Renate Zikmund ise "genele bakıldığında" seçimin şu ana kadar usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini kaydetti. Zikmund, "Organizasyon açısından yapılabilecek her şey yapıldı" ifadesini kullandı.