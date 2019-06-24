Son dakika seçim sonuçları haberi: YSK son durum ve ilçe ilçe İstanbul seçim sonuçları! Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım oy oranları

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 23 Haziran tarihinde milyonlarca vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Milyonlar sandıklara adeta akın ederken, İstanbul seçim sonuçları ise tüm yurt genelinde takip edildi. Bu doğrultuda, anlık ve son durum bilgileri ile ilçe ilçe seçim sonuçlarına yine sabah.com.tr üzerinden ulaşıldı. Öte yandan, AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP ve İYİ Parti Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışa ilişkin de son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor.

İŞTE İLÇE İLÇE İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI VE EKREM İMAMOĞLU İLE BİNALİ YILDIRIM'IN ALDIĞI OY ORANLARI! - YSK SON DURUM

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan verilerine göre yarışı Ekrem İmamoğlu önde tamamlarken, seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna asıldı. Peki, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ne kadar, yüzde kaç oy aldı? Haberimizin detaylarından, son dakika verileri ile 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları bilgilerine ulaşabilir, ilçe ilçe oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;