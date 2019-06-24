Terör örgütüne büyük darbe

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. Harekat kapsamında dün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi. Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerinde bulunan terör hedefleri de Pençe Harekâtıyla koordineli olarak vuruldu. Harekatın başladığın günden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 38'e ulaştı. Böylece, Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu. Harekâtla, Hakurk bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada, bir Doçka uçaksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Öte yandan Tatvan ilçesi kırsalında, I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca önceki gün başlatılan operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.