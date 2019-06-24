Tertemiz seçim

BUGÜN NELER OLDU

Yenilenen İstanbul seçiminde kazanan demokrasi oldu. 31 Mart seçiminin iptal edilmesi sürecinde iktidara yöneltilen haksız eleştiriler boşa çıktı. Sözde anti demokratik uygulamalarla seçime hile karıştırılacağını iddia eden şer odaklarının yalanları birer birer çürüdü. Demokratik hakkını kullanan İstanbul halkı, seçimini yaptı.23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için dün saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı. Seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı. Dünkü seçim, yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı. İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi saat 17.00'ye kadar oy verme işlemine katılabildi.Sandıkların kapanmasının ardından 2.5 saat gibi kısa bir sürede resmi olmayan seçim sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'nin adayı kazandı. Oyların yüzde 54.03'ünü Ekrem İmamoğlu, yüzde 45.09'unu ise Binali Yıldırım aldı. Katılım oranının yüzde 84.42 olduğu seçimde, seçime gölge düşürecek hiçbir olay yaşanmadı. Seçimde sonuçları olumsuz etkileyecek ve siyasi partilerin itirazına neden olacak herhangi bir olumsuz gelişme olmadı.Açılan sandıkların yüzde 99'unu gösteren sonuçlara göre; 10 milyon 570 bin 222 seçmeni bulunan İstanbul'da 8 milyon 868 bin 664 oy kullanıldı. Oyların 8 milyon 696 bin 552'si geçerli sayıldı. İmamoğlu, yüzde 54,03 oy oranıyla 4 milyon 698 bin 783 oy alarak birinci oldu. Rakibi Yıldırım, yüzde 45,09 oy oranında kaldı. Yıldırım, 3 milyon 921 bin 201 oy aldı. Yıldırım'ı 47 bin 540 oy alan Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,55 oy oranıyla, 15 bin 170 oy alan VATAN Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ise yüzde 0,17 oy oranıyla takip etti.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, geniş güvenlik önlemleri aldı. Seçimin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmesi ve tamamlanabilmesi için belirlenen farklı noktalarda seçim koordinasyon merkezleri oluşturuldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden toplamda 46 bin 524, il dışından geçiçici olarak getirilen iki bin 64 polis görev yaptı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen beş bin 632 personel ve 350 Sahil Güvenlik personeli de seçim günü mesaideydi. Olası durumlara karşı 3 binin üzerinde sağlık görevlisi de nöbetteydi.Tatillerini İstanbul seçimlerine göre planlayan vatandaşlardan bazılarının oylarını kullanmalarının ardından tatile çıkmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. Havalimanında önceki gün oy kullanmak için İstanbul'a gelişler sırasında yaşanan yoğunluk dün de gidişte yaşandı. Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu.Oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 45, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 26, beraber oy kullanmaktan 10, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 5, tehdit ve hakaretten 5, telefonla kabine girmekten 16, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 9 kişi olmak üzere 124 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.