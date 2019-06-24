‘Uyum içinde çalışmaya hazırım’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşmasına çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek başladı. İmamoğlu, şunları söyledi:"23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul'umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun.Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük olgunluk ve sükunet içinde geçiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim.Artık ön yargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir.Artık asıl yeni sayfayı, olması gereken ilişkileri, üslup düzeyinde yeni bir döneme açmak ve başlatmak istiyoruz. Ve bu süreçte bu tür davranışta bulunanların bence zaman içinde hak ettiği cevabı milletimizden alacağını düşünüyorum.Sayın Cumhurbaşkanı depreme hazırlık gibi, daha fazla ve daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritasına ve ilkelere uygun olarak sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve buna talibim.Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğini, yeşil alanlarla donatma seferberliğini, hızlı, kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi çocuklarıma, eşime, aileme, tüm İstanbullulara mahcup olmadan layıkıyla yapmaktan başka bir hiçbir gündemim, önceliğim yok ve olmayacaktır.Sevinmek bir başka kimsenin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. Bu bir zafer değildir, yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı ve yarından itibaren bir belediye başkanı olarak 16 milyon insana eşit davranacağımızı buradan duyurmak istiyorum." Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki konuşmasında ise "Beni kutlayan sayın Cumhur-başkanımıza ve sayın rakibimize teşekkür ediyorum" dedi. Bu arada TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İmamoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.