Abdullah Tayyip Olçok 20 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Abdullah Tayyip Olçok'un 20'nci yaş günü unutulmadı. Amcası Cevat Olçok "Sizi asla unutmayacağız. Günü geldiğinde kavuşacağız inşallah" ifadelerini paylaştı. FETÖ'cü hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde babası Erol Olçok ile beraber teröristlere karşı direnerek şehit olan Abdullah Tayyip Olçok doğum gününde anıldı. Abdullah Tayyip'in amcası Cevat Olçok Twitter'da "Bugün Şehit Abdullah Tayyip'in doğum günü. 17 yaşındaydı. Bugün 20 yaşında. Sizi asla unutmayacağız. Günü geldiğinde kavuşacağız inşallah" ifadeleriyle yeğenini andı. Sosyal medya kullanıcıları da "şehit oğlu şehit" dedikleri Olçok için bir çok mesaj paylaştı.