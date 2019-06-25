Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Pazar günü yapılan İBB seçiminin de şehrimize ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İBB'ye seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır.

31 Mart seçimlerinde, İBB seçimleriyle ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edilmişti.

KAHİR EKSERİYETLE PARTİMİZ SEÇİMİ KAZANMIŞTIR

Bunun üzerine YSK büyükşehir seçimlerinin yenilenmesine karar vermişti. Tabi bu seçimlerde gerek belediye meclisinde, kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı. Bunun ardından yapılan komisyon seçimlerini yine tamamiyle AK Parti almıştı.

Binali beyin seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Binali bey İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi tecrübelerini, projelerini hayata geçirmek için aday olmuştu. Ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti.

BİZİM İÇİN ASIL ÖNEMLİ OLAN SEÇİMLERİN ŞAİBESİZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİDİR

Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerlidir. 31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve MHP'dir.

"SİYASET ANLAYIŞIMIZDA MİLLETİ SUÇLAMAK ASLA VE ASLA YOKTUR"

Büyükşehir seçimlerinde İstanbul'da; burası önemli... 2004'ten itibaren yerel seçimlerde nereden nereye geldiğimiz bakımından önemli; 2009'da 44,7 oranında, 2014'de yüzde 47,9 oranında oy almıştık. Geçtiğimiz Pazar günü de oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Fakat bu oran kazanmamıza yetmedi. 2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 büyükşehir belediye meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içinde olacağız.

İSTANBUL İLE İLGİLİ YATIRIMLARIMIZI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kurumlar olarak da İstanbul ile ilgili yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Son nefesimize kadar inşallah bu yolda yürüyeceğiz.

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için 4 yıldır, belediyeler için 5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Tüm gücümüzü önümüzdeki döneme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak asla ve asla yoktur.



Dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlamalara göre değil, biz tanımlamalarımızı hep birlikte yapma kudretine sahibiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatamayız. Yunus Emre'nin dediği gibi; biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk, her dem yeni doğarız, bizden kim usanası... AK Parti kurulduğu günden beri milli iradenin üstünlüğünü, ortak hedeflerimiz için çalışmayı esas alan bir hareket olmuştur.



Çarşamba günü yarın G-20 toplantısı ve ziyaret için Japonya ve Çin'e gideceğiz. G-20'de en gelişmiş ülkelerin liderleri ve küresel kurumların temsilcileriyle konuşacağız. Türkiye ekonomisinin dünya ile uyumlu şekilde büyümesine katkı sağlamak için görüşmeler yapacağız.



S-400 MESAJI: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ



S-400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı seçeneklere de kapımız daima açık olmuştur. Türkiye bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili konudur ve bundan geri adım atmayacağız.



Çin ve Amerika arasında süren ticaret savaşını herkes için kazanca dönüştürecek tüm girişimlere destek veriyoruz. Dünya çapında İslam'a Müslümanlara ve Türklere karşı yürütülen husumet politikalarına en gür sada ile karşı çıkmaya devam ediyoruz.

AHaber CANLI YAYIN