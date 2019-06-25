Hakurk teröristlerden temizleniyor

PKK'LININ

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Irak'ta Hakurk Vadisi'ne kapsayan ve şuana kadar 96 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği 'Pençe Harekâtı' planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Özel eğitimli komandolar, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları tek tek tespit ederek imha ediyor. Hakurk Vadisi'nden Kandil bölgesine ilerleyişini sürdüren özel eğitimli komandolar, son olarak kaya altında toplam 3 farklı girişi bulunan mağara tespit etti.Mağarada yapılan aramalarda, 2 Kalaşnikof tüfek, bir av tüfeği, 2 Kanas keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 BKC makineli tüfek, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir Doçka 12.5 mm sehpalı uçaksavar, bir RPG-7 roketatar, 13 anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı, 17 RPG-7 roket sevk fişeği, 19 el bombası, 3bin 700 BKC makineli tüfek mühimmatı, 23 Kalaşnikof şarjörü, 800 elektrikli fünye, 12 EYP düzeneği, 8 Kanas şarjörü, 2 bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1 bidon dolusu 5 bin-6 bin doçka uçaksavar mühimmatı, 50 kilo amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Diğer taraftan 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Kuzey Irak'ın Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekâtı yapıldı. F16 savaş uçaklarının katıldığı hava harekâtında terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. Düzenlenen hava harekâtında ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.ASKER Doğu Karadeniz'de iki PKK'lının peşinde Bin 700 askerin katıldığı Doğu Karadeniz'deki terör operasyonu sürüyor Bölgede olduğu düşünülen Rojhat Ankara ve Rızgar kod adlı iki teröristin yakalanması için broşürler ile vatandaşlar uyarılıyor.