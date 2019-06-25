İlçe seçim kurullarına itiraz süreci başladı

BUGÜN NELER OLDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin verileri basınla paylaştı. İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 kayıtlı seçmen bulunduğunu belirten Güven, 8 milyon 925 bin 63 seçmenin sandığa gittiğini, sandığa giden seçmenin 8 milyon 746 bin 464'nun oyunun geçerli sayıldığını, geçersiz oyların ise 178 bin 599 olduğunu kaydetti. Güven'in verdiği bilgiye göre, İstanbul'da seçime katılım oranı yüzde 84.5 oldu. Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 , Necdet Gökçınar 47 bin 829, Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu yüzde 54.21, Yıldırım da yüzde 44.99 oranında oy topladı. Güven, olağan itiraz süreci iel ilgili takvimini de açıkladı. Siyasi partiler bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz edebilecek. İlçe seçim kurulu itirazları inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacak. İl Seçim Kurulu'na da cuma günü saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek. İl Seçim Kurulu itirazlara iki içinde cevap verecek. İl Seçim Kurulu'nun kararından sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na üç gün içinde itiraz etme süreci başlayacak. Böylece siyai partiler Olağan itiraz hakkını kullanmış olacak. ANKARA