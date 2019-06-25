O hainlerin 4’ü de öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli kırsalında, eylem hazırlığı yapan teröristlere yönelik olarak, geçen cumartesi günü İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında ilk gün 2, Pazar günü de 2 terörist etkisiz hale getirildi.Yapılan incelemede teröristlerden birinin 600 bin TL ödüllü terör arananlar turuncu listede bulunan sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi, diğer 3'nünü de 300 bin TL ödüllü terör arananlar gri listede bulunan sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras oldukları tespit edildi. Tunceli Valiliği, terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.