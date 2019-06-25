Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haber! Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te! Yeni tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti

Son dakika haber! için gözler Meclis'te! Yeni tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? ücreti

Yüz binlerce genci yakından ilgilendiren kanun teklifine yönelik son dakika haberleri art arda geliyor. Kamuoyunda tek tip olarak da anılan ve askerlik süresini 6 aya düşüren düzenlemenin 63 maddesi ile Geçici 1. maddesi geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, gözler bugüne çevrildi. Bilindiği üzere, yeni düzenleme neticesinde kalıcı hale getirilirken, hizmet süresinden yedek subay ve astsubay meselesine kadar birçok önemli değişiklik yapılacak. 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusu ile yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öteki taraftan, ilgili yasa teklifinde öne çıkan bir başlık ise erken terhis durumu. Peki, erken terhisler ne zaman başlayacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak ve maddeleri neler? Yeni askerlik sistemi son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25.6.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 09:49
Son dakika haber! Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te! Yeni tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti

Yeni haftanın ikinci günü ile beraber askerlik düzenlemesi kanun teklifi ile ilgili son dakika hareketliliği de başladı. Geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. madde kabul edilirken, gözler Meclis'e çevrildi. Bu hafta, için oldukça kritik olmakla beraber yüz binlerce genci ilgilendiren süreç için önem arz ediyor. Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişikliklere imza atılacak.

Askerlik düzenlemesi TBMM'de Salı günü oylanacak

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemi henüz yasalaşmadı. Geçtiğimiz Perşembe akşamı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuşmaların ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü Salı günü oylanması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde bedelli kalıcı hale getirilecek. Henüz vatani görevini tamamlamamış olan yüz binlerce genç ise ' fiyatı ne kadar olacak?' sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ücreti duyurmuş ve tartışmalara son noktayı koymuştu.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber! Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te! Yeni tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN