Son dakika haber! Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te! Yeni tek tip askerlik ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti

Yeni haftanın ikinci günü ile beraber askerlik düzenlemesi kanun teklifi ile ilgili son dakika hareketliliği de başladı. Geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. madde kabul edilirken, gözler Meclis'e çevrildi. Bu hafta, yeni askerlik sistemi için oldukça kritik olmakla beraber yüz binlerce genci ilgilendiren süreç için önem arz ediyor. Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde yoklama kaçaklarından bakayalara, tek tip askerlik süresinden bedelliye kadar geniş ve kapsamlı değişikliklere imza atılacak.

Askerlik düzenlemesi TBMM'de Salı günü oylanacak

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemi henüz yasalaşmadı. Geçtiğimiz Perşembe akşamı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, konuşmaların ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Bilgiç, birleşimi 25 Haziran Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü Salı günü oylanması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde bedelli kalıcı hale getirilecek. Henüz vatani görevini tamamlamamış olan yüz binlerce genç ise 'Bedelli askerlik fiyatı ne kadar olacak?' sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ücreti duyurmuş ve tartışmalara son noktayı koymuştu.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...