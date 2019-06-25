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Son dakika: Terör örgütü / gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi... Ateşe verip halay çektiler

'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan 'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde /'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler tepki topladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 20:54
Son dakika: Terör örgütü PKK/PYD gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi... Ateşe verip halay çektiler

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn ilçe kırsalında PKK/PYD'li teröristler sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra önünde kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı.

PKK/PYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti


Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı. Tarlası yakılan çiftçiler ise teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı.

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Son dakika: Terör örgütü PKK/PYD gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi... Ateşe verip halay çektiler
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