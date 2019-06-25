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Yıldırım, Zengin’in cenaze törenine katıldı

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019
Yıldırım, Zengin’in cenaze törenine katıldı
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, önceki gün Sancaktepe'de oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Özgür Zengin'in (34) cenaze törenine katıldı. AK Parti Sancaktepe sandık kurulu üyesi Nurten Zengin'in oğlu olan Özgür Zengin için Samandıra Hazreti Ebubekir Sıddık Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Zengin'in babası Dursun Ali, annesi Nurten, kardeşi Hüseyin Zengin ile yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve vatandaşlar katıldı. Yıldırım, Zengin'in ailesine taziyede bulundu.
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Yıldırım, Zengin’in cenaze törenine katıldı
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