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ücreti ne kadar olacak? 2019 Bedelli askerlik başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?

Başkan Erdoğan'ın imzasının ardından yürürlüğe giren hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yasa ile beraber çok kapsamlı değişikliklere imza atılırken, durumu en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bu doğrultuda, '2019 Bedelli askerlik başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?' sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden bir hayli sorgulanıyor. Zira, vatani hizmetini henüz gerçekleştirmemiş yüz binlerce genç, süreç hakkında bilgilere eksiksiz bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan, bedelli askerlik ücreti de araştırılan bir diğer konu durumda. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte, başvurular ve fiyat bilgisi ile son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.6.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 15:32
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2019 Bedelli askerlik başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak?

Yeni askerlik sistemine ilişkin tüm maddeler dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oyları kabul edilen yasa, akşam saatlerinde ise Başkan Erdoğan'ın imzası ile beraber Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Birçok düzenlemeyi içeren ilgili kanun, hakkında da oldukça kapsamlı değişiklikleri barındırıyor. Bilindiği üzere, Askerlik Kanunu ile beraber bedelli kalıcı hale getirildi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz vatani görevini tamamlamamış ve bedelliden yararlanmayı düşünen yüz binlerce genç, başvuruların ne zaman başlayacağına yönelik bilgileri edinmeye çalışıyor. Zira, yeni sistemin yürürlüğe girmesi neticesinde bedelli askerlik başvurusu tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ücreti duyurmuş ve tartışmalara son noktayı koymuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

İşte, bedelli askerlik başvuruları ve ücreti hakkında merak edilen detaylar...

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