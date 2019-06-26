Özel havayolu pilotu FETÖ itirafçısı oldu

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Konya'dakimahrem abilerince ankesörlü hatlardan aranan askerlerle ilgili soruşturmada gözaltına alınan, özel bir havayolu şirketinde kaptan pilot olarak çalışan C.A. (43) itirafçı oldu. İfadesinde, 2006'da girdiği kurmaylık sınavına bir ay kala Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmanın başında, "Müdür" pozisyonundaki Ali Cingitaş'ın kendisini evine davet ettiğini ve bir gece yatılı kalmasını istediğini anlatan itirafçı "Bana akademi sınavının soru ve cevaplarını vererek ezberlememi, ezberledikten sonra da mutfakta içerisinde çamaşır suyu olan leğenin içerisine soru ve cevapları atıp imha etmemi, sabah da kapıyı çekerek çıkmamı söyledi. Kurmay Yarbay rütbesine yükseldikten sonra 17-25 kumpası yaşanınca, terör örgütü olduklarını gördüm ve tepki gösterip mahrem abilerle buluşmaya gitmedim. Bunun üzerine 2014'deki yıllık periyodik pilotaj muayenede, FETÖ üyesi kardiyoloji uzmanı tarafından 'kalbinde sorun var' denilerek sahte raporla ihraç edildim" dedi.