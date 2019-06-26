Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cevap

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN BU İFADESİYLE HAREKET EDECEK DEĞİLİZ"



Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine parlamento kararıyla mı girdik, yoksa AK Parti kendi verdiği kararla mı girdi, yoksa millete mi gittik.Bunun kararını milletimiz vermedi mi? Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Şu anda 1 yılı geride bıraktık. Eksisiyle, artısıyla her şey ortaya çıkıyor.Bundan sonraki süreçte nerelerde aksama varsa giderilerek yolumuza gideriz.



Akşam yat, sabah kalk referandum dünyanın hiçbir yerinde böyle durum yok. Parlamenter sistemini denedik bizi nerelere getirdiğini biliyorsunuz. Çok bedeller ödedik, aynı bedeller ödemek istemiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek diyoruz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

"Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor, kendi dinliyor"

"ADALET BAKANLIĞI MÜRACAAT ÜZERİNE ADIMINI ATMIŞTIR"



Türkiye'de hangi kurum hangi şartlarla çalışacak bu yasalarla belirlenmiştir. Cezaevinde olanlarla görüşme hangi şartlarla müsaade edilir belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı'na müracaat yapılmıştır ve böyle adım atılmıştır.Bununla ilgili olarak bakanlığımız hatta hatta ben daha ileri gidiyorum Milli İstihbarat Teşkilatı, bu çalışmaları yaparken kime nasıl izin vereceğini yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve değerlendirmesini yapar. Kalkıp da muhalefetten şöyle ses geliyor,böyle ses geliyor buna bakmaz. Bakanlık müracaat üzerine adımını atmış kararını vermiştir.