TSK’daki kripto FETÖ’cülere operasyon

TSK'daki kripto FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. İzmir'de Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'na sızdıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuşunda bulunduğu 36 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonu sürdürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9'u aktif görevde 30 subay için gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ'da sabah 06:30 sularında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon devam ederken yakalanan şahısların Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirileceği ve tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

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Van merkezli 10 il ve KKTC'de TSK ve Jandarma içindeki, mahrem imamlar tarafından "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemleriyle arandıkları belirlenen ve haklarında bilgi ve belgeler bulunan 5 muvazzaf subay, 9 muvazzaf astsubay, bir emekli subay, bir emekli uzman erbaş, istifa eden bir astsubay ile KHK ile ihraç edilen bir subaya yönelik çalışma yürütüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Van, İstanbul, Ankara, İzmir, Malatya, Isparta, Denizli, Aydın, Kırklareli, Mardin ile KKTC'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ merkezli 14 ildeki, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 19 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Balıkesir merkezli 12 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı. Balıkesir Bigadiç'te 2 üsteğmen, 1 öğretmen, 1 polis gözaltına alındı. Emekli albay A.N.E. Eskişehir'de saklandığı evde gözaltına alındı. Samsun Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli üsteğmen F.Ç. gözaltına alındı. Ceylan TORLAK-Meral YILDIZ-Abbas ÇAKAR-RıdvanUYSAL/SABAH