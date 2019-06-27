Emniyet müdürünü şehit etmişti: 40 yıl hapsi istendi

BUGÜN NELER OLDU

RİZE'DE, trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (36), İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi (46) şehit ettiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaraladığı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Ağır Ceza Altuğ Verdi Mahkemesi'nce kabul edildi.