FETÖ davasında kritik karar: YARSAV eski başkan yardımcısı ve Danıştay üyesi Aydın'a 10 yıl!

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) Başkan Yardımcısı, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aydın ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aydın, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "YARSAV'ı ele geçirin" talimatıyla dernek üyesi olduğu, derneğin yönetim kurulunda görev alarak örgüt tarafından ele geçirilmesinde etkin rol oynadığına yönelik iddiaları reddeden Aydın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespitleri de kabul etmedi. Oktay Aydın, suçsuz olduğunu savundu.

Aydın ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Oktay Aydın'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Oktay Aydın'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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