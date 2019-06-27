HDP'li Ahmet Türk'ten skandal talimat

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Türk'ün görevi devralır almaz ilk icraatı şehit yakınını işten çıkarmak oldu.

Mardin Büyükşehir belediyesi, seçimden bu yana aralarında şehit ve gazi yakınları, yetim annelerinin de olduğu 318 kişi işten çıkardı.

HDP'li Ahmet Türk daha sonra terör suçundan birçok kez gözaltına alınan HDP'nin eski Diyarbakır İl Eşbaşkanı Cebbar Leygara'yı Mardin Kent A.Ş' ye genel müdür olarak atadı.

Leygara, Türk tarafından taşeron işçi alımı, araç kiralama, belediyeye ait cafe çay bahçelerinin işletilmesi, çeşitli kalemlerde alımların yapıldığı ve 2 bine yakın personelin çalıştığı belediyenin şirketi Mardin Kent A.Ş'de genel müdür olarak görevlendirildi.

Şehit ve gazi yakınlarının işine son veren Ahmet Türk, 6'sı kendi soy ismini taşıyan 18 kişiyi işe başlattı. Türk'ün kendi akrabalarını işe alması kentte tepkiyle karşılandı. Ahmet Türk'ün terör örgütüne yakın kişileri belediye almak için özel ekip kurduğu da belirtiliyor.

Türk'ün Hak-İş ve Memursen üyesi 500'dan fazla işçi ve memura da mobing uyguladığı iddia ediliyor.