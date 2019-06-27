İBB Devir teslim töreni ne zaman, saat kaçta? İstanbul Valiliği’nden İBB devir teslim töreni açıklaması!

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni hakkında detaylara yer verdi. Binlerce kişi "İBB'de devir teslim töreni ne zaman yapılacak, devir teslim töreni saat kaçta olacak?" sorusunun cevabını araştırıyordu. Valilikten yapılan en son bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında gerçekleşecek. İşte tarih ve saatiyle alakalı detaylı bilgi…

İBB'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK!

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılan yenileme seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralacağı bildirdi.

İBB DEVİR TESLİM TÖRENİNE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

31 Mart seçimlerinden sonra mazbatanın iptal edilmesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını vekaleten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yürütüyordu.