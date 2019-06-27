Kışlalarda terhis sevinci

BUGÜN NELER OLDU

YENI Askerlik Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle askerlikte 6 ayını dolduran er ve erbaşlar terhis edilmeye başlandı. Yurdun birçok yerindeki kışladan terhis haberleri gelirken, terhis işlemleri tamamlanan askerler de komutanları ile vedalaştıktan sonra kışlalarından ayrıldı. Erken terhis olmanın mutluluğu gözlerinden okunan askerlerin bir kısmı akrabaları tarafından askeriyenin nizamiye kapısından alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan terhis olan Jandarma Onbaşı İbrahim Ziyagil ihtiyaç anında vatani görevini tekrar yapmaya hazır olduğunu belirtirken, Bergama Garnizon Komutanlığı'ndan terhis edilen Umut Özüstler ise "Yeni yasa sayesinde ailelerimize daha erken kavuşacağız, bunun için çok mutluyuz" dedi.