Şehit Eren’in adı göklerde yaşayacak

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon'da PKK'lı teröristlerin 15 yaşında şehit ettiği Eren Bülbül'ün adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'lerden eğitim için kullanılanlardan birine verildi. Eren Bülbül Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Türk Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner"ın ilki dün filoya girerken sosyal medyada da uçağın isminin Eren olması adına 100 bin paylaşımda bulunuldu. 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olan Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'lerden eğitim için kullanılan bir TB2'ye Eren ismi verildi.Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili twitter hesabından, "PKK tarafından kalleşce şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren. Aziz ismini SİHA'mız semalarımızda uçuracak artık. Ruhun şad olsun. Semalarımızda Hür ve Özgür" açıklamasını yaptı. Baykar ise twitter hesabından, "Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehidimiz Eren'in adını veriyoruz. Aziz şehidimizin hatırası selamarımızda yaşayacak" açıklamasını 'iyi ki varsın Eren', 'Adı Eren olsun' etiketi ile yaptı.