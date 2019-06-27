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Yeni imparatoru kutlayacak

Giriş Tarihi: 27.6.2019
Yeni imparatoru kutlayacak
Erdoğan, G-20 zirvesinin ardından 1 Temmuz'da Osaka'dan Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geçecek. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için atılabilecek adımları masaya yatıracak. Erdoğan, Japonya'nın 1 Mayıs'ta tahta çıkan yeni imparatoru Naruhito ile de görüşerek, tebriklerini iletecek. Erdoğan, Japonya temaslarının ardından Çin'e geçerek bir çalışma ziyareti yapacak.

2 TEMMUZ'DA ÇIN'DE..
Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2 Temmuz'da Pekin'de baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ekonomik ilişkiler, ticaret hacmi ve Çin'in Kuşak ve Yol Projesi kapsamında ortak yapılabilecek projeler ele alınacak
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Yeni imparatoru kutlayacak
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