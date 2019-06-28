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'nde dev operasyonu!

'nün Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 3'ü albay 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 10:24
Deniz Kuvvetleri'nde dev FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 11'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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Deniz Kuvvetleri'nde dev FETÖ operasyonu!
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