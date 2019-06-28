Her okula bir şehit annesi

Konya'da yaşayan hayırsever Aynur Kasabalı, yaptırdığı ilkokulda öğrencilere şehitlerin anılarının yaşatılması için bir köşe oluşturulmasını istedi. Bunun üzerine 900'den fazla öğrencinin bulunduğu Aynur Kasabalı İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Perihan Öçgüder, İngilizce öğretmeni Gamze Ergin ile birlikte okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştıran eTwinning uygulaması kapsamında "Vatan için ölüme koşanlar" isimli proje hazırladı. Bütün okullarda yaygınlaştırılması için hazırlanan proje kapsamında okul koridorlarında kalıcı şehitlik köşelerinin oluşturulması ve her okulun bir şehit ailesiyle buluşturulması amaçlandı.







EŞYALARINI BAĞIŞLADI

Konya Şehit Aileleri Derneği ile koordineli çalışan öğretmenler, 4 ayda okullarının koridoruna dev bir şehit köşesi oluşturdu. Konyalı şehitlerin resimlerinin asıldığı köşede, 2006 yılında Siirt'te şehit düşen Jandarma Komando Er Orçun Yaldır'ın adına özel bir bölüm hazırlandı. Okulun bulunduğu mahallede yaşayan şehidin ailesi ise öğrencilerin ilgileneceği aile olarak seçildi. Şehitler için hazırlanan köşeye N. Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Öğretim üyesi Ömer Tayfur Öztürk ise kendi yaptığı dev resmi hediye etti. Köşe hazırlandıktan sonra okula davet edilen şehidin annesi Gülizar Süalp (65) oğlundan hatıra kalan askerde kullandığı terlikler, sırt çantası, atleti ve şehidin üzerinde kanı bulunan ıslak mendil paketini oğlu için hazırlanan köşeye bağışladı.







900 ÇOCUĞUM OLDU

Terhisine 4 ay kala oğlunun Siirt Eruh'ta çıkan çatışmada şehit olduğunu anlatan Gülizar Süalp (65) "şehidim için köşe hazırladığını görünce gurur duydum. Ondan hatıra kalan askerde kullandığı eşyaları köşesine bağışladım. Ben öldükten sonra bu eşyalar burada ebediyen yaşar, kaybolmaz. Oğlum vatan için şehit düştü ama şimdi bu okuldaki 900 öğrenci benim çocuğum oldu. Çok mutluyum" dedi. Projeyi hazırlayan Perihan Öçgüder ise projeyle öğrencilerin vatan sevgisini pekiştirmesi, her okulun bir şehit ailesine sahip çıkması ve öğrencilerle şehit ailelerinin buluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

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