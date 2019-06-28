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'nda üniversite gemisiyle şehir hatları vapuru çarpıştı

'nda bir üniversiteye ait gemi ile şehir hatları vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasara neden olan temas anı cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 19:12
İstanbul Boğazı'nda üniversite gemisiyle şehir hatları vapuru çarpıştı

Olay, İstanbul Boğazı'nda Eminönü-Kabataş arasındaki bölgede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı temas yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar

Olayda yaralanan olmazken, gemilerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan gemi ve şehir hatları vapuru güvenli bir bölgeye çekilerek inceleme başlatıldı. Öte yandan yaşanan olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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İstanbul Boğazı'nda üniversite gemisiyle şehir hatları vapuru çarpıştı
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