AK Parti 2023’e şimdiden hazırlanacak

BUGÜN NELER OLDU

23 Haziran seçim sonuçlarını kapsamlı olarak masaya yatıran AK Parti, 2023 seçimleri için çalışmalarına da şimdiden başladı. AK Parti, 23 Haziran seçimlerinin kapsamlı bir analizini yapacak. Bunun için teşkilat, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin birer rapor hazırlaması bekleniyor. Ancak AK Parti bununla da yetinmeyip anketler ve vatandaşa başka yollar ile ulaşıp nabzını tutacak, uygulanan politikalar ile ilgili görüşleri alınacak. Yapılan bu çalışmalar sonrasında hatalar, eksikler neler, sosyal medyanın kampanyadaki yeri, oluşturulan haksız algıların neden kırılamadığı gibi her şey ile ilgili kapsamlı bir rapor ortaya çıkacak. Yapılan çalışma sadece seçimin sonucuna nelerin etkili olduğunun belirlenmesinin yanı sıra geleceğe de ışık tutacak. 2023 yılına kadar yaklaşık 4 yıllık sürede seçim yapılmayacak. Bu da ülke sorunları konusunda 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi anlamına geliyor. AK Parti, yapılan çalışmanın da ışığında parti ve teşkilatlar olarak 2023 seçimlerine şimdiden hazırlanmaya başlayacak. Hazırlıklar öncelikli olarak AK Parti genel merkezinde başlayacak. Son seçimden çıkan sonuçlar da dikkate alınarak tüm birimler kendini 2023 yılına göre yenilecek.