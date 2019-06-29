CHP’li belediyede işçi kıyımı tam gaz

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de 31 Mart seçimleri ile AK Parti'den CHP'ye geçen Kemalpaşa Belediyesi 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ardından işçi kıyımına devam etti. Katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'de bulunan Suriyelilere adeta nefret kusan ve "Suriyelileri buradan kovacağız" diyen, daha önce de 20 personeli temizlik işleri, park ve bahçeler ile otopark bölümlere sürerek mobbing uygulayan, 7 personeli de işten atan CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 4 işçinin daha işine son verdi.AK Partili oldukları için kovulduklarını söyleyen işçiler, "Karakayalı bizi önce yıldırma politikası ile çöpçü yaptı. Sonra da işten attı" diye konuştu. İşçilerden evli 3 çocuk babası Mustafa Gören (51), "Eski başkanın dönemindeki gibi görevimi aksatmadan yaptım. 10 gün sonra, 'Temizlik İşleri'nde görevlisiniz. Meydan temizliği yapacaksınız' diyerek mobbing uyguladılar. Biz kabul etmedik. Temizlik İşleri şantiyesine gittik ve geldik. 19 Haziran'da bizi işten atmışlar ama İstanbul Seçimlerinden sonra 24 Haziran'da çıkarttıklarını söylediler" dedi. Evli iki çocuk babası Fatih İnce (31) ise "4.5 yıldır çalışıyorum. Bir ay önce sürüp çöpçülük yapmaya zorladılar" derken, Vedat Şahin de (30), "5.5 yıldır şoför olarak çalışıyordum. AK Partiliyiz diye işten çıkartıldık. Biz de hukuki mücadeleye başladık. Adalet yerini bulacak. Seçimden önce oy toplamak için yalan söylediler" dedi.