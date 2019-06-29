Cumhurbaşkanımız olmasaydı ülke elden gidecekti

BUGÜN NELER OLDU

Adanalı polis memuru Sevda Güngör (27) 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın bombalanması sırasında şehit düştü. Şehit babası Mehmet Güngör, FETÖ sanıklarına verilen 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile acılarının bir nebze dindiğini belirterek, "Tamam en ağır cezayı verdiler ama vatana ihanet edenlerin cezası bence idamdı. Ama olmuyor. Sen vatanın için canının verirken, onlar ne yaptı? Vatanını satmaya çalıştı. Cumhurbaşkanımız, bu ülkeyi bölmek isteyen terör odaklarıyla tek başına mücadele ediyor. Bize, 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, o vatan hainleri en ağır cezayı alacak' diye söz vermişti. Verdiği sözü de yerine getirdi. Allah bin kez razı olsun. Ya Cumhurbaşkanımız olmasaydı bizim halimiz perişan olurdu" dedi.Şehit Güngör'ün adı devletin FETÖ'den geri aldığı Merkez Çukurova ilçesindeki Burç Okulları'nın anaokuluna verildi. Anaokuluna giden şehit annesi Nural ile babası Mehmet Güngör, "Bunlar bizim Sevda'mız. Hepsi bizim kuzularımız. Kızım çocukları çok severdi. Biz onu görmüyoruz ama bizi ve çocukları görüyor" diyerek minik çocuklara sarılmışlardı. Anne Güngör ise, "Allah bunu yapanların belasını versin. Ülkemiz eğer mutlu huzurlu ise Cumhurbaşkanımızın sayesinde" dedi.