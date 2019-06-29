MİT TIR’ları ihanetinde sanıklara ceza yağdı

Adana
ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin 54 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen davanın karar duruşması Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda yapıldı. Duruşmaya aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca, eski özel yetkili savcılar Özcan Şişman, Aziz Takcı, eski Kırıkhan Başsavcısı Yaşar Kavalcıoğlu, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiğine hükmetti. Sanıklara verilen cezalar şöyle:
Bağrıyanık "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 5 yıl, belgeleri açıklamaktan 7 yıl, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay cezaaldı.
Celepoğlu "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay, açıklamaktan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliğinden 10 yıl ceza aldı.
Karaca "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay, açıklamaktan 5 yıl 10 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay ceza aldı.
Takçı "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 6 yıl, açıklamaktan 8 yıl, FETÖ üyeliğinden 12 yıl ceza aldı.
Şişman, "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçunun teşebbüste kalması nedeniyle 5 yıl 3 ay, FETÖ üyeliğinden 12 yıl ceza aldı.
Çokay "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 5 yıl, açıklamaktan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay cezası aldı.
Kavalcıoğlu "devletin gizli belgelerini temin etme" suçundan 4 yıl 6 ay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay ceza aldı. ANKARA